"Хороший знак". Россия выступит на Играх в Японии под своим флагом

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Россиянам разрешили выступить на Олимпиаде-2020 под флагом своей страны. Как отметил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, такое решение можно только приветствовать, но и расслабляться пока тоже не стоит.

Международный олимпийский комитет (МОК) направил Олимпийскому комитету России (ОКР) официальное приглашение принять участие в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.

"Таким образом, Олимпийский комитет России получил возможность, в отличие от предыдущих Игр в Пхенчхане, сформировать полноценную олимпийскую команду России, которая выступит в столице Японии под своим флагом и без каких-либо ограничений или дополнительных условий".

В пресс-службе организации отметили, что это касается и представителей легкой атлетики, которые имеют официальный допуск Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) к участию в соревнованиях и могут пройти олимпийский отбор.

"Количество российских легкоатлетов, имеющих такой допуск на сегодняшний день, уже превысило 120 человек и еще может увеличиться", – уточнили там.

Приглашение подписано главой МОК Томасом Бахом.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин назвал приглашение россиян на Игры хорошим знаком.

"Я напомню, что были попытки вновь перезапустить серию скандалов. МОК и WADA (Всемирное антидопинговое агентство, – ред.) вдруг стали крайне подозрительными в отношении очень большого числа российских спортсменов. Но, судя по всему, из этой ситуации пока удается выйти без репутационных потерь. Приглашение, безусловно, знак хороший, но я бы не стал расслабляться. Потому что от WADA можно ожидать чего угодно", – сказал Алексей Мухин.

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года.

На зимних Играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане российские атлеты выступали под олимпийским флагом в статусе "спортсмены-олимпийцы из России" (OAR), причиной стал допинговый скандал.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru