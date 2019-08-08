/Спорт и туризм/

Спрос на Грузию упал на 70%

Сервис путешествий Туту.ру выяснил, как изменились предпочтения путешественников после запрета прямых перелетов в Грузию. Специалисты сервиса проанализировали все купленные авиабилеты с датой путешествия в августе 2019 года. Полученные данные сравнивались с тем же периодом 2018 года.

В целом, средний чек в августе 2019 года вырос на 5% по сравнению с августом прошлого года (с 17 919 рублей за авиабилет «туда-обратно» до 18 835 рублей). Средний чек по России прибавил 6% (рост с 16 509 рублей до 17 455), а за границу — остался примерно на уровне прошлого года (авиабилет в обе стороны обойдется в среднем около 23 тысяч рублей).

В августе 2019 года десятка популярных стран изменилась. Грузия, которая была в прошлом году в тройке самых популярных стран, опустилась на 20-ю строчку. Доля тех, кто собирается провести отпуск в Тбилиси или Батуми, упала на 75% (с 7,2% до 1,8%), то есть в четыре раза. Средний чек на перелет в Грузию в августе 2019 года в одну сторону прибавил 31%.

При этом в тройку популярных стран вошла Армения. Спрос на Армению вырос на треть. Также путешественники стали чаще выбирать для поездок в августе Узбекистан, Черногорию, Киргизию, Турцию.

Источник: Москвина Анастасия Специалист по связям с общественностью сервиса путешествий Туту.ру

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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