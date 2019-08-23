Исход с юга: пиковые даты возвращения путешественников домой
Специалисты сервиса путешествий Туту.ру проанализировали все купленные авиа и ж/д билеты с датой путешествия с 15 августа по 14 сентября 2019 года с отправлением из южных российских городов, где есть железнодорожные вокзалы и (или) аэропорт. Это Туапсе, Сочи, Анапа, Новороссийск, Симферополь, Ейск, Краснодар, Адлер, Волгоград, Астрахань, Ростов-на-Дону, Геленджик, Махачкала, МинВоды, Ставрополь.
Выяснилось, что самый загруженный день у аэропортов в преддверии начала учебного года — 24 августа. В этот день из южных городов полетит больше всего пассажиров, которые купили билеты на вторую половину августа-начало сентября.
А вот пиковые дни у южных железнодорожных вокзалов идут сейчас на спад. Самый большой поток возвращающихся пассажиров был 16-19 августа.
Авиа
Топ-10 южных российских городов, из которых массово улетают путешественники:
|
Город отправления
|
Доля пассажиров
|
Симферополь
|
34%
|
Сочи
|
23%
|
Анапа
|
12%
|
Краснодар
|
10%
|
Минеральные Воды
|
5%
|
Ростов-на-Дону
|
5%
|
Геленджик
|
4%
|
Махачкала
|
3%
|
Волгоград
|
1%
|
Ставрополь
|
1%
Треть всех путешественников, которые возвращаются с юга, летят из Симферополя. Затем идут Сочи, Анапа и Краснодар.
Топ загруженных дат, в которые туристы возвращаются из южных городов на самолете:
Пиковая дата – 24 августа. Впрочем, самыми загруженными датами можно считать всю вторую половину августа.
Ж/д
Топ-5 южных городов, из которых возвращаются туристы на поезде:
|
Город отправления
|
Доля пассажиров
|
Анапа
|
20%
|
Адлер
|
19%
|
Краснодар
|
14%
|
Сочи
|
11%
|
Новороссийск
|
9%
Больше всего пассажиров к началу учебного года будет отправляться из Анапы, затем идут такие города как Адлер, Краснодар, Сочи и Новороссийск.
Топ загруженных дат, в которые туристы возвращаются из южных городов на поезде:
Самые пиковые дни: 16, 17, 18 и 19 августа. Чем ближе 1 сентября, тем меньше пассажиров уезжают с юга.
Источник: Туту.ру
Категория: Новости / Спорт и туризм