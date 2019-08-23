Исход с юга: пиковые даты возвращения путешественников домой

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Специалисты сервиса путешествий Туту.ру проанализировали все купленные авиа и ж/д билеты с датой путешествия с 15 августа по 14 сентября 2019 года с отправлением из южных российских городов, где есть железнодорожные вокзалы и (или) аэропорт. Это Туапсе, Сочи, Анапа, Новороссийск, Симферополь, Ейск, Краснодар, Адлер, Волгоград, Астрахань, Ростов-на-Дону, Геленджик, Махачкала, МинВоды, Ставрополь.

Выяснилось, что самый загруженный день у аэропортов в преддверии начала учебного года — 24 августа. В этот день из южных городов полетит больше всего пассажиров, которые купили билеты на вторую половину августа-начало сентября.

А вот пиковые дни у южных железнодорожных вокзалов идут сейчас на спад. Самый большой поток возвращающихся пассажиров был 16-19 августа.

Авиа

Топ-10 южных российских городов, из которых массово улетают путешественники:

Город отправления Доля пассажиров Симферополь 34% Сочи 23% Анапа 12% Краснодар 10% Минеральные Воды 5% Ростов-на-Дону 5% Геленджик 4% Махачкала 3% Волгоград 1% Ставрополь 1%

Треть всех путешественников, которые возвращаются с юга, летят из Симферополя. Затем идут Сочи, Анапа и Краснодар.

Топ загруженных дат, в которые туристы возвращаются из южных городов на самолете:

Пиковая дата – 24 августа. Впрочем, самыми загруженными датами можно считать всю вторую половину августа.

Ж/д

Топ-5 южных городов, из которых возвращаются туристы на поезде:

Город отправления Доля пассажиров Анапа 20% Адлер 19% Краснодар 14% Сочи 11% Новороссийск 9%

Больше всего пассажиров к началу учебного года будет отправляться из Анапы, затем идут такие города как Адлер, Краснодар, Сочи и Новороссийск.

Топ загруженных дат, в которые туристы возвращаются из южных городов на поезде:

Самые пиковые дни: 16, 17, 18 и 19 августа. Чем ближе 1 сентября, тем меньше пассажиров уезжают с юга.

Источник: Туту.ру