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РФС определился с датой и временем начала матчей 1/16-ой финала "ОЛИМП Кубка России" по футболу 2019/20-го годов.
Как сообщается в письме от РФС все матчи "ОЛИМП Кубка России" по футболу 2019/2020 годов назначены на 25-ое сентября. Матч 1/16-ой финала "Черноморца" с "Уралом", который пройдет в Новороссийске начнется в 19 часов. Планируется, что продажа билетов начнется за неделю до матча. Цены на билеты будут сообщены немного позднее.
Источник: Сергей Рудольфович Шахвердов
Категория: Новости / Спорт и туризм