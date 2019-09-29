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В Геленджике отметили Всемирный день ходьбы

29 сентября в рамках проекта «Зарядка с депутатом», который реализуется по инициативе Совета молодых депутатов при Думе муниципального образования город-курорт Геленджик, молодые депутаты с коллегами и активистами Геленджика совершили подъем на Маркотхский  хребет и там, на высоте 717 метров провели утреннюю  зарядку.

После физических упражнений парламентарии полюбовались шикарным  видом, который открывается с высоты хребта. Морская бухта с этого места видна, как на ладони. Спускались с Маркотхского хребта тоже пешком. Председатель думы Михаил Димитриев отметил, что это было весьма символичное начало дня, отмеченного в календаре, как Всероссийский день ходьбы.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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