Фигуристка поспорила с Исинбаевой о «пустышках» в Instagram

/Спорт и туризм/

Не все блогеры - дураки, а спортсмены - умные, надо смотреть по ситуации. Так отреагировала на высказывание Елены Исинбаевой о девушках-пустышках мастер спорта по фигурному катанию Анастасия Гребенкина.

Ранее Елена Исинбаева пожаловалась на то, что не понимает, почему спортсмены не являются инфлюенсерами (лидерами мнений) в социальных сетях. На своей странице в Instagram олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, спросила у своих подписчиков, почему девушки-блогеры, большинство из которых «пустые» внутри имеют большее влияние на молодежь, чем спортсмены.

С такой оценкой блогеров и спортсменов в интервью радио Sputnik не согласилась Анастасия Гребенкина.

«Нельзя сказать, что все блогеры - дураки, а все спортсмены – умные, и надо слушать только их, и идти за ними. Нельзя делить на черное и белое, надо смотреть по ситуации. Я считаю, что человек, который является лидером по жизни, в социальных сетях также подает информацию, как лидер. Его читают много людей, поскольку человек способен быть лидером. Это не зависит от того добился человек чего-нибудь в жизни или у него просто хороший слог и он нашел свою аудиторию. Но лично мне хотелось бы, чтобы больше людей прислушивались к мнению тех, кто чего-то добился», - пояснила свою позицию спортсменка.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/