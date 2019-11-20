Максим Новосёлов сразится на турнире РЕН ТВ

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Известный боец выйдет на ринг перед битвой Емельяненко и Кокляева. Он встретится с Алексеем Гончаровым в со-главном поединке за пояс чемпиона в супертяжёлой весовой категории.

29 ноября на московской ВТБ Арене состоится главный бой года между пауэрлифтером Михаилом Кокляевым и представителем смешанных единоборств Александром Емельяненко. Битва двух стихий станет главным событием грандиозного мероприятия, которое организует и покажет в прямом эфире телеканал РЕН ТВ.

В со-главном бое турнира выступит чемпион Европы и Кубка мира по боевому самбо, боец смешанных единоборств 46-летний Максим Новосёлов. С 2003 года «Безумный Макс» (так прозвали Новосёлова японские фанаты) провёл 12 боёв на международной арене: 9 побед, 1 ничья и 2 поражения. 29 ноября его противником станет мастер спорта по боевому самбо и вольной борьбе 32-летний Алексей Гончаров. На профессиональном ринге Гончаров провёл 5 боёв, из них 3 победы, 1 ничья и 1 поражение.

Полный файткард и программа мероприятия пока держатся в секрете.

Смотрите главный бой года Кокляев vs Емельяненко и со-главный поединок Новосёлов vs Гончаров – 29 ноября, в 22:40, в прямом эфире РЕН ТВ.

Источник: Дирекция по маркетингу и цифровым коммуникациям