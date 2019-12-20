Госдума приняла закон, снижающий нагрузку на операторов курортного сбора

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Правительство РФ инициировало поправки в закон «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае».

Нововведение предполагает, что при перечислении операторами курортного сбора денег в бюджет субъекта РФ комиссия банками взиматься не будет.

Регионы-участники эксперимента высказали опасение, что взимание кредитными организациями комиссионного вознаграждения может привести к увеличению финансовой нагрузки на операторов курортного сбора.

Депутат Владимир Синяговский пояснил, что на данный момент при перечислении операторами курортного сбора банки устанавливают свой процент, а это сказывается на ценообразовании путевок.

Предполагается, что новый закон снизит налоговую нагрузку с домов отдыха и с туристов, в результате чего стоимость путевки станет меньше.

Напомним, курортный сбор действует на территории Алтайского, Краснодарского, Ставропольского краев и в Крыму с 2018 года.

Источник: http://sib-okrug.ru/2019/12/19/gosduma-prinyala-zakon-snizhayushhij-nagruzku-na-operatorov-kurortnogo-sbora/