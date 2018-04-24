С 1 мая в России будет введен курортный сбор. Что это значит?

/Спорт и туризм/

С 1 мая 2018 года в нескольких регионах России начнут взимать курортный сбор. Соответствующий закон был принят Государственной Думой 19 июля 2017 года и подписан Президентом РФ 29 июля 2017 года. Рассказываем, что такое курортный сбор и сколько он составит, кто будет его платить и куда будут направляться эти деньги.

Где будут взимать курортный сбор?

Курортный сбор появится в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Закон экспериментальный и будет реализовываться с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022 года. За это время можно будет оценить его эффективность. Кстати, эксперимент будет проводиться не на всей территории региона, а в отдельных муниципалитетах. Перечень конкретных районов, в которых будет взиматься курортный сбор, определят местные законы. Например, в Алтайском крае в этом списке только Белокуриха, а в Крыму от введения курортного сбора отказалась Керчь.

Эксперимент начнется везде с 1 мая?

Нет. Из?за проведения Чемпионата мира по футболу курортный сбор в Краснодарском крае будет введен не с 1 мая, как в остальных трех регионах, а с 16 июля. В Крыму же курортный сбор будут взимать с 1 мая по 30 сентября, а с 1 октября по 31 декабря платить его будет не нужно.

Сколько нужно будет заплатить?

В соответствии с законом, в 2018 году размер курортного сбора не превысит 50 рублей в сутки с человека. В дальнейшем установлена планка на уровне 100 рублей. Однако каждый из участвующих в эксперименте регионов устанавливает размер курортного сбора сам. Так, Алтайский край установил размер курортного сбора на уровне 30 рублей в сутки. По 10 рублей в сутки надо будет заплатить отдыхающим в Крыму и в Краснодарском крае. Туристам в Ставропольском крае придется заплатить 50 рублей.

Курортный сбор будут платить все?

Нет. От уплаты освобождены местные жители регионов, несовершеннолетние дети, владельцы жилья, пенсионеры, герои России и СССР, участники Великой Отечественной войны, инвалиды, малоимущие, а также студенты и другие категории граждан. Кроме того, каждый регион может расширить список тех, кто будет освобожден от курортного сбора.

Зачем нужен курортный сбор?

Средства, полученные при взимании курортного сбора, будут поступать в региональный бюджет и направляться на развитие туристической инфраструктуры: на сохранение, восстановление и развитие курортов, формирование единого туристского пространства, создание благоприятных условий для развития сферы туризма. На эти средства обновятся пляжи, парки, набережные и многое другое.

Как это будет работать?

Уплата курортного сбора осуществляется по месту фактического пребывания в объекте размещения — гостинице, отеле, кемпинге и т. д. Обязанность по исчислению, взиманию и перечислению средств в бюджет субъекта РФ возлагается на оператора курортного сбора. Факт уплаты подтверждается документом. Его оператор курортного сбора будет выдавать плательщику по истечении срока его пребывания в гостинице. Взимать курортный сбор дважды за один и тот же период пребывания на территории эксперимента нельзя. Будет вестись реестр операторов курортного сбора, которые будут отчитываться о своих действиях перед уполномоченными органами субъектов РФ.

Курортный сбор есть только в России?

Нет. Во многих странах мира есть курортный сбор. Так, он взимается в Испании, Италии, Франции, Германии, Австрии, Бельгии, Болгарии, Хорватии и многих других странах Европы, а также в США, Таиланде, Египте и т. д. Так, в Италии размер курортного сбора может составить до €7 на человека в сутки.

Источник: Госдума РФ