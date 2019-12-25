Для детей с ограниченными возможностями в Северской организовали предновогодние соревнования

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Предновогодние спортивные соревнования для детей с ограниченными возможностями здоровья прошли в северской ДЮСШ.

В спортивном зале ребят и их родителей приветствовали глава Северского района Адам Джарим и депутат Госдумы Владимир Синяговский.

— Ребята, знайте, я всегда слежу за вашими успехами в спорте, — сказал глава района. – Хочу, чтобы в новом году все ваши мечты сбывались. А вашим родителям — низкий поклон.

В зале прошли спортивные эстафеты, в которых участвовали целыми семьями.

Церемония награждения в этот предновогодний день вышла за рамки стандартов: дипломы и призы получили абсолютно все участники соревнований. Без сладкого новогоднего подарка не ушли даже болельщики.

Источник: https://xn--80adibpgbe5ajqdfe.xn--p1ai/news/obshhestvo/dlja-detej-s-ogranichennymi-vozmozhnostjami-v-severskoj-organizovali-prednovogodnie-sorevnovanija-35960/