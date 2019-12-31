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Сборная России вышла в плей-офф молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею

Сборная России победила команду Германии со счётом 6:1 в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею. Таким образом, россияне обеспечили себе выход в плей-офф турнира. Соперник россиян по четвертьфиналу станет известен чуть позже.

Подопечные Валерия Брагина открыли счёт на седьмой минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий Кирилл Марченко. Вскоре Марченко оформил дубль, реализовав большинство благодаря рикошету от немецкого защитника. В середине второго периода сборная России отлично отработала в большинстве, забросив две шайбы с разницей 40 секунд усилиями Григория Денисенко и Павла Дорофеева. На 39-й минуте россияне вновь реализовали численное преимущество, при игре «5 на 4» отметился оформивший дубль Дорофеев. На старте третьего периода преимущество сборной России упрочил Дмитрий Воронков. В концовке немцы «размочили» счёт, гол забил Нино Киндер.

Источник: https://www.championat.com/hockey/news-3937801

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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