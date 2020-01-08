/Спорт и туризм/

Лучшие спортсмены года

Компания "Медиалогия" подготовила рейтинг российских спортсменов за 2019 год.

Рейтинг построен по упоминаемости в российских СМИ.

 

Период исследования: январь – декабрь 2019 года.

ТОП-30 спортсменов:

Место в рейтинге

Персона

Вид спорта

Количество сообщений

1

Артем Дзюба

Футбол

102 234

2

Александр Кокорин

Футбол

95 307

3

Павел Мамаев

Футбол

90 356

4

Хабиб Нурмагомедов

Смешанные единоборства

86 273

5

Александр Овечкин

Хоккей

65 031

6

Алина Загитова

Фигурное катание

52 879

7

Евгения Медведева

Фигурное катание

51 673

8

Евгений Кузнецов

Хоккей

40 319

9

Александр Головин

Футбол

39 715

10

Никита Кучеров

Хоккей

38 134

11

Даниил Медведев

Теннис

37 985

12

Евгений Малкин

Хоккей

34 785

13

Александр Логинов

Биатлон

34 554

14

Артемий Панарин

Хоккей

34 302

15

Магомед Оздоев

Футбол

32 556

16

Денис Глушаков

Футбол

31 636

17

Федор Чалов

Футбол

30 640

18

Даниил Квят

Формула 1

29 964

19

Денис Черышев

Футбол

27 635

20

Елизавета Туктамышева

Фигурное катание

26 891

21

Никита Гусев

Хоккей

26 597

22

Игорь Акинфеев

Футбол

25 603

23

Алексей Миранчук

Футбол

25 542

24

Федор Смолов

Футбол

25 479

25

Георгий Джикия

Футбол

24 489

26

Андрей Аршавин

Футбол

23 969

27

Юрий Жирков

Футбол

23 899

28

Александра Трусова

Фигурное катание

23 091

29

Дмитрий Орлов

Хоккей

22 885

30

Мария Шарапова

Теннис

21 838

 

Методика

1.       Медиарейтинг построен по количеству сообщений в российских СМИ.

2.       Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 53 тыс. влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

3.       Период исследования: январь - декабрь 2019 года.

4.       Данные для рейтинга рассчитаны 12.12.2019.

Источник: «Медиалогия»

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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