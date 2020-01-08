Лучшие спортсмены года
Компания "Медиалогия" подготовила рейтинг российских спортсменов за 2019 год.
Рейтинг построен по упоминаемости в российских СМИ.
Период исследования: январь – декабрь 2019 года.
ТОП-30 спортсменов:
|
Место в рейтинге
|
Персона
|
Вид спорта
|
Количество сообщений
|
1
|
Артем Дзюба
|
Футбол
|
102 234
|
2
|
Александр Кокорин
|
Футбол
|
95 307
|
3
|
Павел Мамаев
|
Футбол
|
90 356
|
4
|
Хабиб Нурмагомедов
|
Смешанные единоборства
|
86 273
|
5
|
Александр Овечкин
|
Хоккей
|
65 031
|
6
|
Алина Загитова
|
Фигурное катание
|
52 879
|
7
|
Евгения Медведева
|
Фигурное катание
|
51 673
|
8
|
Евгений Кузнецов
|
Хоккей
|
40 319
|
9
|
Александр Головин
|
Футбол
|
39 715
|
10
|
Никита Кучеров
|
Хоккей
|
38 134
|
11
|
Даниил Медведев
|
Теннис
|
37 985
|
12
|
Евгений Малкин
|
Хоккей
|
34 785
|
13
|
Александр Логинов
|
Биатлон
|
34 554
|
14
|
Артемий Панарин
|
Хоккей
|
34 302
|
15
|
Магомед Оздоев
|
Футбол
|
32 556
|
16
|
Денис Глушаков
|
Футбол
|
31 636
|
17
|
Федор Чалов
|
Футбол
|
30 640
|
18
|
Даниил Квят
|
Формула 1
|
29 964
|
19
|
Денис Черышев
|
Футбол
|
27 635
|
20
|
Елизавета Туктамышева
|
Фигурное катание
|
26 891
|
21
|
Никита Гусев
|
Хоккей
|
26 597
|
22
|
Игорь Акинфеев
|
Футбол
|
25 603
|
23
|
Алексей Миранчук
|
Футбол
|
25 542
|
24
|
Федор Смолов
|
Футбол
|
25 479
|
25
|
Георгий Джикия
|
Футбол
|
24 489
|
26
|
Андрей Аршавин
|
Футбол
|
23 969
|
27
|
Юрий Жирков
|
Футбол
|
23 899
|
28
|
Александра Трусова
|
Фигурное катание
|
23 091
|
29
|
Дмитрий Орлов
|
Хоккей
|
22 885
|
30
|
Мария Шарапова
|
Теннис
|
21 838
Методика
1. Медиарейтинг построен по количеству сообщений в российских СМИ.
2. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 53 тыс. влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
3. Период исследования: январь - декабрь 2019 года.
4. Данные для рейтинга рассчитаны 12.12.2019.
Источник: «Медиалогия»
Категория: Новости / Спорт и туризм