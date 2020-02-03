Удар по облику: чемпион России задержан с кокаином

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Чемпион России по боксу задержан при попытке забрать наркотики.

Два российских боксера были задержаны в Москве при попытке забрать наркотики, при этом чемпион страны в весе до 81 кг Георгий Кушиташвили напал на сотрудника Росгвардии и теперь может получить срок еще и за это.

2 февраля мир российского бокса шокировала новость о задержании двух членов сборной России Георгия Кушиташвили и Овика Оганнисяна. Боксеров скрутили сотрудники Росгвардии, чей патруль заметил, как подозрительные молодые люди зашли в подъезд дома на Фрунзенской набережной.

Предположительно в подъезде спортсменов ожидала «закладка». Сотрудники Росгвардии проследовали за ними. При проверке документов один из подозреваемых нанес резкий удар росгвардейцу, сломав, как выяснилось позже, тому нос.

По информации Telegram-канала «112», это как раз был Кушиташвили, у которого также был обнаружен сверток с неким веществом, предположительно наркотическим. Его происхождение должна была определить экспертиза, показавшая, что речь идет о кокаине.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/2020/02/02/a_12940634.shtml?utm_source=push