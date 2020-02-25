Транспортные полицейские Новороссийска организовали  товарищеский матч по мини-футболу

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Сотрудники Новороссийского линейного отдела МВД России на транспорте провели товарищеский турнир по мини-футболу. Соревнования стражи порядка решили посвятить Памяти Бориса Яковлевича Лазаренко, погибшего при исполнении служебных обязанностей. Турнир состоялся на базе спортивного комплекса «Гигант» в Крымске.

С приветственным словом к участникам обратился председатель Совета ветеранов полковник милиции в отставке Геннадий Алексеевич Шапедько. Он отметил, что сотрудники и ветераны транспортной полиции гордятся своим героем, который сегодня является примером отваги и мужества для нового поколения сотрудников. Старший сержант милиции погиб в 1966 году при задержании особо опасного рецидивиста. До выхода на пенсию ему оставался всего один день. Приказом Министра МВД СССР Лазаренко Борис Яковлевич навечно зачислен в списки личного состава транспортной полиции Кубани.

Несколько часов за победу боролись сотрудники Новороссийского ЛО МВД России на транспорте, спортсмены общества «Локомотив» компании РЖД и спортсмены общества «Союз» молодёжи города Крымска. На футбольном поле болельщики турнира стали свидетелями захватывающей борьбы за победный кубок. В результате упорной борьбы победу одержали стражи порядка транспорте. Лучшим бомбардиром признан инспектор группы по делам несовершеннолетних ЛОП на станции Крымская Новороссийского ЛО МВД России на транспорте лейтенант полиции Андрей Богза.

По словам капитана футбольной команды капитана внутренней службы Василия Чёра, с самого начала соревнований на поле царила спортивная атмосфера. Матч получился динамичным, хотя и непростым для команд. Участники показали отличную технику владения мячом, сплоченность и высокий командный дух. Победителям соревнований вручили кубки и почетные грамоты. Он выразил уверенность в том, что этот турнир станет ежегодным.

Источник: Пресс-служба Новороссийского ЛО МВД России на транспорте