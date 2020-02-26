Начальник транспортной полиции Новороссийска принял участие в церемонии награждения победителей первенства Краснодарского края по боксу

/Спорт и туризм/

В Новороссийске состоялось закрытие первенства Краснодарского края по боксу среди юношей и девушек. Соревнования проходили на базе спортивного комплекса «Победа». Именно этого дня юные спортсмены ждали долго, упорно и усиленно тренировались для того, чтобы выйти на финальные бои, получить заслуженные медали и наконец-то встать на победный пьедестал.

Начальник Новороссийского линейного отдела МВД России на транспорте полковник полиции Олег Абрамов принял участие в церемонии награждения. В своём приветственном слове он поблагодарил организаторов и отметил вклад первенства в популяризацию спорта среди молодежи. По его словам, проведение соревнований такого уровня имеет огромное значение для города-героя. В первую очередь, для патриотического воспитания молодежи. Именно этот вид спорта учит уверенности и силе, воспитываетхарактер и закаляет волю. Это спорт смелых и мужественных.

Сегодня в системе МВД служит значительное количество людей, занимающихся боксом. В этом виде спорта сотрудники получают энергию, которая необходима в повседневной жизни. Всего в открытом первенстве Краснодарского края приняло участие более 200 юношей и девушек из разных уголков Кубани.

Источник: Пресс-служба Новороссийского ЛО МВД России на транспорте