Начальник транспортной полиции Новороссийска принял участие в церемонии награждения победителей первенства Краснодарского края по боксу
Начальник Новороссийского линейного отдела МВД России на транспорте полковник полиции Олег Абрамов принял участие в церемонии награждения. В своём приветственном слове он поблагодарил организаторов и отметил вклад первенства в популяризацию спорта среди молодежи. По его словам, проведение соревнований такого уровня имеет огромное значение для города-героя. В первую очередь, для патриотического воспитания молодежи. Именно этот вид спорта учит уверенности и силе, воспитываетхарактер и закаляет волю. Это спорт смелых и мужественных.
Сегодня в системе МВД служит значительное количество людей, занимающихся боксом. В этом виде спорта сотрудники получают энергию, которая необходима в повседневной жизни. Всего в открытом первенстве Краснодарского края приняло участие более 200 юношей и девушек из разных уголков Кубани.
Источник: Пресс-служба Новороссийского ЛО МВД России на транспорте
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