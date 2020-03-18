Матчи ОЛИМП-Первенства России по футболу отменены

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Профессиональная футбольная Лига информирует о решении состоявшегося 17 марта 2020 года Бюро Исполкома Российского футбольного союза.

- В связи с угрозой распространения в России коронавирусной инфекции (2019-nCoV), приостановить с 17 марта 2020 года по 10 апреля 2020 года включительно проведение всех спортивных соревнований по футболу, проводимых под эгидой РФС, в том числе соревнования, организуемые/проводимые Лигами, региональными федерациями по футболу и их объединениями.

Матчи ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ сезона-2019/2020 во всех пяти территориальных группах проводиться в соответствующий период не будут.

– Ассоциация «ПФЛ» разделяет решение принятое Российским футбольным союзом, направленное на минимизацию рисков здоровью зрителей, спортсменов и работников клубов.

Просим футбольные клубы при осуществлении своей деятельности руководствоваться решениями РФС и ПФЛ. Дополнительная информация будет направлена руководителям каждого футбольного клуба, – отметил президент Профессиональной футбольной Лиги Андрей Соколов.

Источник: Профессиональная футбольная Лига