Футбольный сезон могут завершить без зрителей

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Для истории футбола лучше, если матчи будут доиграны без зрителей, чем будут не завершены и не доиграны, рассказал в интервью радио Sputnik президент Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин.

Пустые трибуны – это унылое зрелище, но это первый шаг к восстановлению футбола после литургического сна, отметил эксперт.

Глава УЕФА Александер Чеферин допустил завершение чемпионатов и еврокубков без зрителей. Об этом он рассказал изданию Corriere della Sera. По его словам, футбол способен отвлечь людей от проблем, связанных с пандемией коронавируса.

"Крайний раз в Европе, в частности в СССР, чемпионаты по футболу не были завершены в 1941 году. Тогда мир накрыла Вторая мировая война, это была мировая трагедия, и футбола не было до 1945 года. Пандемия коронавируса станет неприятным событием с точки зрения истории 21 века. Но есть шанс, что футбол оживет. Без зрителей будет жалкое зрелище, но это хотя бы первый шаг, сейчас футбол вообще мертв. Зрители в футболе очень важны, но футбол хотя бы выйдет из литургического сна. Есть надежда, что сезон 2020-2021 начнется полноценно", – считает Александр Шпрыгин.

В настоящее время практически все национальные чемпионаты приостановлены на неопределенный срок. Также пока приостановлены турниры Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/