/Спорт и туризм/

Футбольный сезон могут завершить без зрителей

Для истории футбола лучше, если матчи будут доиграны без зрителей, чем будут не завершены и не доиграны, рассказал в интервью радио Sputnik президент Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин.

Пустые трибуны – это унылое зрелище, но это первый шаг к восстановлению футбола после литургического сна, отметил эксперт.

Глава УЕФА Александер Чеферин допустил завершение чемпионатов и еврокубков без зрителей. Об этом он рассказал изданию Corriere della Sera. По его словам, футбол способен отвлечь людей от проблем, связанных с пандемией коронавируса.

"Крайний раз в Европе, в частности в СССР, чемпионаты по футболу не были завершены в 1941 году. Тогда мир накрыла Вторая мировая война, это была мировая трагедия, и футбола не было до 1945 года. Пандемия коронавируса станет неприятным событием с точки зрения истории 21 века. Но есть шанс, что футбол оживет. Без зрителей будет жалкое зрелище, но это хотя бы первый шаг, сейчас футбол вообще мертв. Зрители в футболе очень важны, но футбол хотя бы выйдет из литургического сна. Есть надежда, что сезон 2020-2021 начнется полноценно", – считает Александр Шпрыгин.

В настоящее время практически все национальные чемпионаты приостановлены на неопределенный срок. Также пока приостановлены турниры Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Спорт и туризм

Добавить комментарий

Последние новости

Рейтинг губернаторов за март 2020

Домашнее насилие во время пандемии

Футбольный сезон могут завершить без зрителей

Свыше 50 литров крови сдали военнослужащие для жителей Кубани

Названа дата пика коронавируса на Украине