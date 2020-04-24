Маркетолог назвал сроки восстановления спортивной индустрии

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У спортивной индустрии есть шанс оживиться к лету, рассказал в интервью радио Sputnik заведующий кафедрой спортивного маркетинга Университета "Синергия" Андрей Малыгин.

Пандемия коронавируса очень сильно повлияла на состояние отрасли, отмечают маркеторлги. Но при оптимистичном прогнозе, даже если сохранятся правила социального дистанцировангия, часть спортивной индустрии начнет потихоньку оживать, рассказал Андрей Малыгин.

"В первую очередь это будет касаться тренировочных услуг, которые будут связаны с воздухом, с отрытыми пространствами. Постепенно, к концу лета, к осени могут начать появляться и спортивные события", – считает маркетолог.

Спрос на спортивный инвентарь тоже будет подниматься, но очень медленно, полагает он.

"Те, у кого есть условия самостоятельно заниматься спортом и другими видами физической активности, уже купили все, что хотели. Сейчас будет продолжаться спрос по мелочам. У каждого будет абсолютно индивидуальная траектория: кому-то нужно купить условные палки для скандинавской ходьбы, кроссовки, а кому-то – тренажер. Причем его можно взять в аренду: сейчас этим занимаются фитнес-клубы", – рассказал Андрей Малыгин.

Цены на спортивные товары будут расти, что тоже вряд ли будет способствовать быстрому восстановлению рынка, прогнозирует маркетолог.

"На территории России за последние 15 лет сформировалось большое количество хороших производителей. Они могут давать качественные конкурентоспособные товары, но многие составляющие импортируются из-за рубежа. Это повлияет на конечную цену. Спортивные товары и спорт в целом – далеко не самое важное дело в жизни большинства людей. Им нужно позаботиться о многих вещах, прежде чем подумать о занятиях спортом. Так что, снижение платежеспособности, снижение доходов населения может повлиять на снижение спроса", – считает эксперт.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/