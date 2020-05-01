«Согласно предварительным данным проведенного нами опроса турагентств, помощью государства смогли воспользоваться около 2% турагентств. 47% туркомпаний сообщили, что были вынуждены прекратить платить зарплаты сотрудникам. Лишь 7% предпринимателей в этой сфере верят, что помощь до них дойдет», — рассказал он на онлайн-заседании рабочей группы по туризму, гостиничному и ресторанному бизнесу комиссии Госдумы по мерам поддержки малого и среднего предпринимательства.

Как отметил Шпилько, необходимо принимать новые меры поддержки турбизнеса в условиях кризиса. «Евросоюз выделяет 375 млрд евро. Если бы в нашей стране выделили хотя бы 1% от этой суммы – это был бы уже шаг навстречу. То, что сейчас выделяется – это гроши», — заявил он.

В среду состоялось первое заседание рабочей группы по туризму, гостиничному и ресторанному бизнесу комиссии Госдумы по мерам поддержки малого и среднего предпринимательства. Руководитель группы, глава комитета Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов предложил участникам вносить конкретные предложения по поддержке туристической и гостиничной отраслей.

В ходе заседания участники встречи, представители общественных объединений в сфере туризма, ресторанного и гостиничного бизнес, региональных властей, крупных гостиничных сетей, курортов и турфирм назвали необходимый для предприятий их сферы объем бюджетных инвестиций, а также перечисляли меры поддержки, которые они хотели бы получить от государства.