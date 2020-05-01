«Мы сейчас работаем над планом восстановления отрасли и постепенного выхода из карантина. Мы договорились с Роспотребнадзором, что представим свое видение выхода, так как знаем, чувствуем рынок, каждый день общаемся с рестораторами и отельерами», — сказал она.

По словам Догузовой, Ростуризм в этой работе учитывает интересы и бизнеса, и безопасности туристов.

«Мы предлагаем поэтапный выход из карантинных мер. Сроки каждого этапа будут зависеть от эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе», — рассказала она.

Во вторник, 28 апреля, Владимир Путин поручил к 5 мая подготовить рекомендации регионам по постепенному выходу из режима ограничений с 12 мая, в зависимости от текущей эпидситуации.