Путин предложил включить развитие туризма в общенациональный план выхода из кризиса

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Президент России Владимир Путин предложил включить развитие туризма в общенациональный план нормализации деловой жизни после кризиса, связанного с коронавирусной инфекцией.

"Россия и иностранные государства начинают постепенный выход из режимов внутренних ограничений. Однако пока нельзя и даже трудно сказать, как будут проходить эти процессы. В том числе, когда и какие зарубежные направления будут доступны для поездок наших граждан. Это не от нас ведь только зависит, это зависит от того как будут складываться дела и какие решения будут приниматься в других государствах", — сказал он на совещании по поддержке транспортной отрасли в Ново-Огарево в четверг.

По словам президента, это означает, что России нужно активнее развивать внутренний туризм, форсировать возможности на этом направлении.

"При участии, безусловно, транспортных компаний, без этого ничего не возможно сделать, турагентств, гостиничного бизнеса. Нужно при их помощи формировать привлекательные маршруты, открывать новые направления в нашей стране, куда можно будет удобно добраться и с интересом для людей провести время", — добавил Путин.

Он напомнил, что правительство готовит общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, перечень мер по восстановлению занятости, доходов граждан, роста отраслей экономики.

"Предлагаю включить в этот план и действия по развитию внутреннего туризма и подготовить их в тесном контакте с деловым сообществом", — подытожил президент.

Источник: ИНТЕРФАКС-ТУРИЗМ