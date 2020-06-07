ФИФА хочет установить потолок зарплат и лимиты по трансферам. Инфантино считает, что это может спасти футбол

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Президент ФИФА Джанни Инфантино предложил футбольным клубам провести собрание на предмет возможности установления потолка зарплат игроков и трансферных лимитов. Таким образом, руководство мирового футбола планирует минимизировать финансовые риски клубов, которые вызваны пандемией коронавируса.

В настоящее время даже топ-клубы не могут себе позволить приобрести игрока за большие деньги. А некоторые команды и вовсе оказались на грани банкротства.

«По финансовым и управленческим вопросам я услышал много интересных предложений. От установления потолка зарплат и лимитов на трансферы, до создания руководителями лиг резервных фондов, которые в трудные времена, как сейчас, помогут клубам выжить. Я выступаю за более четкие и строгие финансовые правила», — сказал Инфантино.

Правда, глава ФИФА не упомянул, как именно эти ограничения будут установлены — будет ли какое-то общее правило, или в каждой лиге будут свои лимиты. Но учитывая, что Инфантино в свое время продвинул финансовый фэйр-плей, который пришелся по душе далеко не всем клубам, вероятность того, что мировой футбол в ближайшем будущем могут ждать новые финансовые ограничения, высока. Не исключено, что за основу будет взят MLS, где потолок зарплат уже успешно функционирует не первый год.

Помимо потолка зарплат Инфантино попросил все национальные федерации приложить максимум усилий для грамотного составления календаря как для клубов, так и для национальных команд. Так как из-за пандемии у всех лиг разные даты рестарта. И, как следствие, даты окончания турниров.

«Дорогие друзья, мы нуждаемся в вашей полной поддержке, чтобы сделать футбол еще лучше. Считаю, что эти меры, проекты и идеи должны быть обсуждены на всех уровнях. Понимаю, что это может вызвать большие дебаты. Но дебаты полезны. И мы должны обсуждать это вместе, так как мы вместе переживаем этот тяжелый период», — сказал Инфантино.

Это уже второе заявление президента ФИФА за эту неделю. Несколько дней назад Инфантино выступил по поводу массовых акций поддержки игроками и клубами Бундеслиги протестов в США: Уэстон Маккенни из «Шальке» вышел на матч с повязкой «правосудие для Джорджа Флойда», хавбек «Боруссии» из Дортмунда Джейдон Санчо после гола показал футболку с таким же слоганом, а форвард менхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам отпраздновал гол жестом Колина Каперника, встав на одно колено.

В правилах игры ФИФА сказано, что футболисты во время матча не могут показывать политические или религиозные слоганы. И руководство Немецкого футбольного союза думало над санкциями для футболистов.

Но Инфантино заявил, что здравый смысл в этой ситуации должен превалировать над законами ФИФА. И игроки вместо желтых карточек должны получать аплодисменты за свою гражданскую позицию.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2020-06-07-fifa-predlagayet-ustanovit-potolok-zarplat-i-limity-po-transferam