Стало известно, кого не пустят за рубеж

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Российские границы открыли для всех, кроме туристов. Когда выпустят желающих отдыхать, рассказала в интервью радио Sputnik исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Россияне смогу выехать за рубеж впервые с начала пандемии коронавируса. Об этом объявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. По его словам, страну можно покинуть для ухода за родственниками, лечения, на работу и учебу.

От чего будет зависеть разрешение на выпуск туристов, рассказала Майя Ломидзе.

"Когда мы говорим о выезде, то речь об уходе за родственниками, работе, обучение и так далее. Это показывает, что пока речь идет о поездках с нетуристическими целями. Пока это так. В какой момент можно будет запускать процесс восстановления туристических потоков, мы пока не знаем. Это напрямую будет зависеть от эпидемиологической ситуации", - рассказала эксперт в интервью радио Sputnik.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/