"Сравнительный анализ средних и минимальных цен на туры показал, что стартовые цены на турпакеты на популярных внутрироссийских направлениях с вылетом из Москвы 1-4 июля оказались на 30% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года. И на 50% дешевле туров в 2018 году. Самый дешевый турпакет с вылетом в начале июля на Черное море (7 ночей, размещение в отеле 3*) можно купить от 13,9 до 18,8 тыс. рублей на двоих", — рассказали в ассоциации.

Как пояснили в АТОР, самый дешевый тур в Красную поляну на неделю (заезд 1-4 июля) от туроператора "Библио-Глобус" обойдется в 13,8 тыс. рублей, включая перелет и размещение в гостинице Bridge Mountain 3* без питания. Тур в Крым из Москвы этот туроператор предлагает за 16,8 тыс., в Сочи (Адлер) – за 17,2 тыс. рублей. Туроператор "Алеан" предлагает отдых в Анапе на курорте Джемете за 18,8 тыс. рублей с завтраками, в Геленджике (Кабардинка) – почти за 20,5 тыс. рублей без питания. В TUI Россия предлагают туры в Калининград (Балтийск) с перелетом и размещением в трехзвездочной гостинице минимум за 20,9 тыс. рублей на двоих без питания.

"Экскурсионные туры на Байкал стоят от 48 тыс. рублей на двоих, туры на 7 ночей на Алтай – от 31,8 тыс. рублей, а насыщенные семидневные экскурсионные туры в Хакасию с перелетом на чартерах во второй половине июля можно приобрести от 72 тыс. рублей на двоих", — сообщили в ассоциации.

Как отметили в АТОР, российские туристы чаще всего приобретают туры на начало июля в Краснодарский край, Крым и Калининград.

"Большинство туристов стремятся забронировать более комфортные варианты размещения, а не только самые экономичные варианты", — сообщили в ассоциации.

Так, средняя цена за поездку в санаторий Ялты (полный пансион) составит 70 тыс. рублей за двоих на 7 ночей. Анапа на аналогичных условиях обойдется в 48 тыс. рублей. Тур в Сочи на двоих с размещением в гостинице 3-4* будет стоить в среднем 71,7 тыс. рублей (полупансион). Поездка в Калининградскую область с размещением в отеле 3* (завтрак) обойдется в 55,8 тыс. рублей.