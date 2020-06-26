Спустя 30 лет. "Ливерпуль" – чемпион Англии

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То, что "Ливерпуль" стал чемпионом – выдающееся событие хотя бы потому, что это событие не происходило ровно 30 лет, рассказал в интервью радио Sputnik футбольный эксперт Андрей Малосолов.

"Ливерпуль" завоевал титул победителя английской Премьер-лиги за 7 туров до завершения чемпионата. Накануне "Манчестер Сити" проиграл на выезде "Челси" и потерял шансы догнать "Ливерпуль" в турнирной таблице. Последний раз "Ливерпуль" становился чемпионом в 1990 году. На счету клуба 19 побед в английской Премьер-Лиге, больше – только у "Манчестер Юнайтед".

"В России есть клуб, который имеет давние традиции, великих футболистов в своем составе, как Лев Яшин. Команда "Динамо" не становилась чемпионом, по-моему, даже значительно большее время, и есть даже поговорка, что-то хорошее должно произойти в случае, если "Динамо" станет чемпионом. В данном случае факт того что "Ливерпуль" стал чемпионом удивителен еще и потому, что это действительно мощный, дорогой клуб с большой армией болельщиков, есть возможности для приобретения буквально любых футболистов, клуб богатый, не говоря уже про их традиции. Тем не менее, 30 лет клуб подбирался к золоту, но смог это сделать только накануне", – считает футбольный эксперт Андрей Малосолов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/