Количество турпоездок в мире достигло 36% от прошлогодних показателей

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Количество турпоездок в мире в середине июня достигло 36% от прошлогодних показателей, показало исследование медиа-компании Skift.

Согласно "индексу восстановления" Skift, на середину июня мировой туризм возобновился до уровня 36% от прошлогодних показателей. Количество турпоездок постепенно росло с начала апреля, когда произошел самый резкий спад с начала года – до 20%.

"Сейчас индекс почти замер на уровне 36% — во многом это связано со стагнацией туризма в Китае и США, которые боролись с новыми вспышками COVID-19. В то же время, Китай, США и Германия опережают другие страны по темпам восстановления, поскольку население там активно путешествует", — отмечают в Skift.

Так, гостиничная индустрия лучше всего восстанавливается в Китае (43% от уровня прошлого года) и США (50%), авиаперелеты – в Китае, где уже открыты многие направления (47%). А путешествия автомобилем активно растут в США (54%) и Германии (91%).

Данные для индекса Skift предоставляют компании Amadeus, Skyscanner, Collinson, TrustYou и Key Data Dashboard.

Источник: https://tourism.interfax.ru/ru/news/