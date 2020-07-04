Отели Кубани и Крыма взвинтили цены

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"Интерфакс" со ссылкой на экспертов сообщает о существенном росте цен на размещение в отелях Краснодарского края и Крыма. По словам собеседников агентства, подорожание вызвано ажиотажным спросом, возникшим из-за закрытия границ РФ на фоне пандемии коронавируса.

Сообщается, что в большинстве "качественных гостиниц" - "с хорошим соотношением цена-качество" - на данный момент уже проблематично забронировать номер и требуется повторное подтверждение бронирования.

"Количество гарантированных номеров тает на глазах", - рассказал один из собеседников.

Представитель одного из крупнейших туроператоров подтвердил эту информацию и отметил, что многие туристы из-за нехватки мест в отелях вынуждены сдвигать сроки отпусков на более поздние даты.

Источник: https://www.mk.ru/