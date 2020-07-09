Аксенов: массового повышения цен на отдых в Крыму нет

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Массового повышения цен на отдых в Крыму нет, хотя локальные жалобы от туристов поступают, заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

"Массового повышения цен нет. Хотя жалобы от туристов на то, что какой-то отель поднял цены, безусловно, поступают. Мы пытаемся разбираться в каждом случае, большинство гостиниц прислушиваются", — сказал он на пресс-конференции в среду.

Он отметил, что в долгосрочной перспективе республике важна репутация, а не мгновенная выгода. "Ситуацию с ценами мы регулировать не можем. Но мы понимаем, что откроются зарубежные курорты, которые будут стоить дешевле, — Турция, Болгария. Туристы поедут туда, где лучше, где дешевле", — подчеркнул Аксенов.

Он добавил, что спрос на отдых в Крыму в июле-августе огромный. "Свободных номеров в среднем ценовом сегменте сегодня почти нет, забронировано все до сентября. Остался только люкс. Аэропорт Симферополя принимает более ста рейсов ежедневно, и поток с каждым днем растет", — сказал Аксенов.

По его словам, в июле-августе турпоток превысит показатели прошлого года. В свою очередь по итогам 2020 года турпоток в Крым снизится на 10-15% из-за пандемии. В прошлом году полуостров посетило более 7 млн путешественников.

Аксенов также отметил, что в Крыму сохраняется благоприятная эпидемиологическая обстановка. "В последние дни были зарегистрированы новые случаи COVID-19, но они произошли локально, этот очаг локализован. Наши объекты размещения выполняют все рекомендации Роспотребнадзора, кроме дистанцирования на пляжах. Это невозможно обеспечить, это личная ответственность туристов", — сказал он.

Аксенов добавил, что в Крыму готовы к приему туристов 450 пляжей.

Источник: https://tourism.interfax.ru/