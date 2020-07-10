Туроператоры назвали "странным" список стран, которые могут открыться первыми

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Предварительный список разрешенных для полетов из РФ стран выглядит странно, поскольку не отвечает ни принципам взаимности, ни эпидемиологическим критериям, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В четверг стало известно, что Роспотребнадзор предложил список стран для открытия авиасообщения из РФ на первом этапе. В него вошли Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, а также Вьетнам, Китай, Монголия и Шри-Ланка. По мнению специалистов Роспотребнадзора, эти страны полностью соответствуют критериям оценки эпидемической ситуации, которые разработало само ведомство.

"Неоднократно сообщалось, что помимо эпидобстановки для открытия авиасообщения с зарубежными странами будет важен принцип взаимности. Предложенные Роспотребнадзором государства этому принципу не соответствуют. Так, Китай не готов пока принимать россиян, равно как и страны ЕС, не включившие Россию в "зеленый список", — отметили в АТОР.

Таким образом, отмечает ассоциация, по принципу взаимности в список включены только Вьетнам, Шри-Ланка, и Монголия, где сейчас как раз вспышка бубонной чумы.

"Без сомнения, предложения Роспотребнадзора носят промежуточный характер и в итоге будут пересмотрены с учетом позиций Минтранса (он предложил гораздо более широкий список стран), Росавиации и МИД. Окончательный список стран будет выглядеть совсем иначе. Кроме того, есть информация, что в 20-х числах могут быть открыты и первые регулярные рейсы в Турцию", — сообщили в ассоциации.

В свою очередь почетный президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько заметил, что в предварительном списке разрешенных для полетов из РФ стран почти нет чартерных направлений.

"В перечне Роспотребнадзора отсутствуют большинство чартерных направлений, — Турция, Испания, Греция, Кипр и другие. Учитывая, что программа борьбы с COVID-19 в той же Греции довольно успешна, предложенная география полетов вызывает вопросы", — сказал Шпилько.

Он выразил надежду, что отсрочка начала воздушного сообщения со странами наиболее массового туризма не связана со стимулированием путешествий внутри России.

"Это было бы плохо не только потому, что такой подход препятствовал бы восстановлению турбизнеса и авиакомпаний после тяжелейшего кризиса. Искусственное ограничение выездного туризма может способствовать лишь перегреву внутреннего рынка. Качество обслуживания упадет из-за ограничения конкуренции. Про конституционное право на свободу передвижения я уже не говорю", — подчеркнул эксперт.

По его словам, турбизнес, который по понятным причинам ждет возобновления международного туризма, беспокоит еще один вопрос.

"Крайне важно, чтобы не получилось так, что самолеты полетят, возможность самостоятельно путешествовать появится, а ограничения на организованные поездки через туркомпании еще будут сохраняться", — заметил Шпилько.

Он также подчеркнул, что туризм – это двухсторонний обмен. "Въездной туризм должен открываться одновременно с выездным, и работа туроператоров по приему и отправке туристов – аналогично", — заключил эксперт.

Источник: https://tourism.interfax.ru/