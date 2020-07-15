Российские туристы хотят в Турцию и Египет: почему Роспотребнадзор против

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Российских туристов ждут за рубежом. О готовности принять путешественников «хоть завтра» объявили 8 стран. Это Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и ОАЭ. Однако Роспотребнадзор считает, что в первую очередь самолеты должны полететь в Монголию и Вьетнам — страны, которые занимают далеко не первые строчки в рейтинге популярных направлений у россиян. Эксперты считают, что власти не хотят перекрывать поток туристов, который идет на пляжи Адлера и Анапы, поэтому максимально оттягивают с возобновлением международного сообщения: еще не все деньги путешественники оставили на отечественных курортах.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала 8 стран, готовых принимать российских туристов «хоть завтра». Речь о Турции, Кубе, Доминикане, Мексике, Мальдивах, Хорватии, Египте и ОАЭ. Также по её словам, в ближайшее время об открытии границ для отечественных путешественниках могут объявить Испания и Италия.

Казалось бы, шикарный выбор для российских туристов, мечтающих об отдыхе за границей. Но не все так просто. Роспотребнадзор разрешает полеты туда, где считает наиболее спокойной ситуацию по коронавирусу: девять стран Европы, Китай, Шри-Ланку, Монголию и Вьетнам.

Чтобы российские туристы смогли полететь в Турцию или Италию, недостаточно только намерений самих этих стран, еще нужно соответствующее решение Роспотребнадзора, но его пока нет — ведомство оценивает ситуацию с коронавирусом по своей методике, рассказывает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. «Массового открытия зарубежных маршрутов в ближайшее время ждать не стоит — в самой России пандемия идет на спад медленно, новый всплеск заболеваемости из-за открытых туристических направлений никто не хочет», — считает эксперт.

Действительно, официальная версия того, почему не хотят открывать Турцию для российских туристов — плохая эпидемиологическая обстановка в стране. Если посмотреть на статистику, в этой стране по-прежнему высокая заболеваемость. Она значительно выше, чем, например, в Италии, Нидерландах, Германии. Аналогичная история с другими странами, которые вошли в список Роспотребнадзора.

Но независимые эксперты подозревают, что дело не только в заботе о здоровье российских путешественников, но и в доходах отечественных курортов, которые благодаря запретам на выездной туризм, получают нешуточные конкурентные преимущества.

«Отрицать тот факт, что России не выгодно открывать Турцию - бессмысленно, — подчеркивает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. — Турция после закрытия Египта стала самым востребованным направлением для российских туристов. Поэтому правительство явно не против, чтобы это лето наши туристы провели в России и потратили деньги внутри страны. Тем более, что стагнирующей экономике необходима любая поддержка».

Частичное возобновление полётов ожидается с августа 2020 года, а в полном объёме восстановится лишь к началу 2021, полагает адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев. «При этом стоимость туристических поездок продолжит расти в связи с большим спросом», — убежден он.

Между тем, очевидно, что девальвация рубля уже привела к увеличению стоимости туров и авиабилетов. Высокий спрос, потери перевозчиков из-за коронавируса — все способствуют подъему цен, хотя игроки туротрасли клянутся и божатся, что задирать цены не будут.

Опустошению кошельков путешественников готова поспособствовать и Госдума, которая во второй раз перенесла рассмотрение закона об «Электронной путевке». Работа над документом затягивается в том числе из-за возражений профессионального сообщества. Туроператоры предупреждают, что стоимость их услуг вырастет из-за дополнительной финансовой нагрузки: сбор сервисного взноса на содержание серверов, персонала, программного обеспечения, хранения нарастающего объёма персональных данных. Естественно, все дополнительные затраты будут возложены на потребителей: отдыхающих и туристов. Принятие «сырого» законопроекта об электронной путевке может окончательно добить туристическую отрасль, считает Ломидзе.

Источник: https://www.mk.ru/economics/