Пресс-конференция «Организация летнего отдыха и оздоровления детей и подростков на территории муниципального образования город Новороссийск»

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Организацию летнего отдыха детей и подростков обсудили в Новороссийске 17 июля в ходе пресс-конференции. Журналисты городских СМИ смогли задать актуальные вопросы по данной теме руководителям профильных структурных подразделений администрации города.

Заместитель главы города Наталья Майорова, открывая мероприятие, отметила важность организации детского летнего отдыха и оздоровления детей с соблюдением необходимых санитарных мер в условиях угрозы коронавирусной инфекции. Особое внимание уделялось вопросам обеспечения безопасности детей.

Даже в условиях сложной экономической обстановки, вызванной пандемией, приоритетными направления является социальная поддержка молодежи. Отдел по делам молодежи помогает трудоустроиться несовершеннолетним в возрасте от 14 до 17 лет в каникулярный период в качестве подсобных рабочих и помощников вожатого на летние дворовые площадки. Прием документов для устройства на работу во временный штат МКУ «Молодежный центр» начался с 3 июля, и уже с 8 июля подростки приступили к работам.

Как рассказал начальник управления по делам несовершеннолетних Евгений Титков, также проводится масштабная работа по трудоустройству несовершеннолетних, находящихся на профилактическом учете, а также воспитывающихся в семьях, оказавшихся в социально опасном положении. В июле и августе 70 несовершеннолетних данной категории пройдут оздоровление в детских лагерях «Жемчужина России» и «Глобус».

В образовательных организациях города для организации трудовой занятости подростков от 14 лет и старше предусмотрено финансирование в размере 3 568,7 тыс. рублей из муниципальных средств.

В загородном детском оздоровительном лагере «Глобус» за четыре смены планируется оздоровить не менее 700 новороссийских школьников. Его работа полностью соответствует требованиям Роспотребнадзора: в одну смену здесь проходят оздоровление 175 ребят, в каждом отряде – не более 15

человек. За каждым отрядом закреплены отдельные помещения, приняты меры для соблюдения социальной дистанции 1,5 метра.

«Организаторы отдыха подготовили досуговые и развивающие программы с занятиями по интересам, кружковую работу, спортивные соревнования, которые проводятся на открытом воздухе. Все дети проходят трехкратный медицинский осмотр при поступлении, в середине смены и при отъезде. Стоимость путевки в лагерь «Глобус» по курсу «Оздоровление» с длительностью пребывания 14 дней составляет 1701 рублей в сутки. Следует отметить, что заплатив за путевки в детские оздоровительные лагеря, входящие в соответствующий реестр Краснодарского края, родители смогут вернуть порядка половины стоимости прожиточного минимума», - рассказала начальник управления образования Елена Середа.

Каникулярная занятость школьников в июне прошла через онлайн-события и онлайн-мероприятия системы дополнительного образования детей с использованием дистанционных технологий. Информация обо всех фестивалях, конкурсах, акциях датам размещается на краевом информационном портале «Навигатор дополнительного образования детей».

Управлением культуры с 8 июня также организована работа 14 культурно-досуговых онлайн-площадок, в рамках работы которых организована работа КЛО «Лето в прямом эфире» посредством Zoom и Skype-конференций. В летний период в дистанционном режиме продолжают свою деятельность кружки и клубные любительские объединения по различным направлениям: декоративно-прикладное творчество, вокальное, драматическое, хореографическое, спортивное. С 18 июля возобновится работа библиотек без возможности пользоваться читальными залами, а также разрешена работа учреждений дополнительно образования детей, но только для индивидуальных занятий.

Заместитель руководителя управления культуры Сергей Шептий также рассказал, что в рамках летней оздоровительной кампании 75 талантливых детей и подростков, победителей конкурсов и фестивалей, смогут отдохнуть в «Глобусе», 3 воспитанника Детской художественной школы им. С.Д. Эрьзя получили возможность посетить образовательный центр «Сириус» в городе Сочи.

Постепенно возобновляют свою работу и спортивные школы по индивидуальным планам, разработанным управлением по физической культуре и спорту. В дистанционном режиме воспитанникам учреждений

ставятся задачи по выполнению физических упражнений, необходимых для выполнения нормативов, проводятся онлайн-тренировки.