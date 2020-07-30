«Туроператоры с энтузиазмом встретили инициативу по стимулированию турпоездок по стране, но тут же столкнулись с трудностями. Письмо Ростуризма с общей информацией о начале программы компании получили 20 июля, и сформировать заявки на участие им предлагалось до 24 июля. Выяснилось, что многие участники рынка вообще не знали о такой возможности и не успеют подготовиться за четыре дня. Срок был продлен, но лишь до 27 июля», — рассказала она.

По словам Тюриной, предоставить информацию о турах по программе и создать отдельную посадочную страницу для них на сайте туроператора нужно до 31 июля включительно. До этой даты компаниям надо успеть также решить технические вопросы интеграции с платежной программой «Мир» и сообщить об этом в Ростуризм.

Как сообщалось, правительство РФ выделяет 15 млрд рублей на программу стимулирования внутреннего туризма, разработанную Ростуризмом. В ее рамках туристы получат кэшбек на туры по России в размере 5 тыс. рублей за поездку стоимость от 25 до 50 тыс. рублей, 10 тыс. – от 50 до 75 тыс., 15 тыс. – за поездку дороже 75 тыс. рублей. Старт программы запланирован на начало августа, в ней принимают участие все регионы России. Среди условий для туристов – приобретение тура у туроператора либо отеля в онлайне и его единовременная оплата картой "Мир". В путешествие можно отправиться с момента старта программы в августе до 20 декабря 2020 года, поездка должна быть не короче пяти дней/четырех ночей и может включать несколько регионов.

«Один из главных вопросов – для чего ставятся столь жесткие временные и организационные рамки, хотя речь идет о поездках почти до конца декабря? Ведь это лишает компании реальной возможности подкорректировать уже существующие программы или создать что-то новое. Многие операторы готовы оперативно разработать программы, например, на 5 дней по тем регионам, куда они раньше возили на 1-3 дня. Но при таких сроках мало кто успеет это сделать. А список программ, отправленный в Ростуризм до 31 июля, дополнять уже нельзя», — говорит представитель РСТ.

Она добавила, что до 31 июля нужно также подписать документы с платежной системой «Мир», а главное, запросить у банка-эквайера отдельные дополнительные идентификаторы помимо уже существующих у компании.

«Именно по этим уникальным ID будут учитываться покупки туруслуг в рамках кэшбэк-программы. По разъяснениям Ростуризма получается, что это можно сделать за день. Но на деле, как говорят туроператоры, даже у продвинутых IT-специалистов получение ID и настройка на общую платежную систему потребует не менее недели. К тому же банки, в отличие от туроператоров, никакого цейтнота не чувствуют и с ответом на запросы не торопятся», — рассказала Тюрина.

По ее словам, туроператоров также смущает, что время покупки туров с кэшбеком будет ограничено, то есть акция пройдет в формате распродажи.

«Сначала говорилось о старте продаж с 1 августа, затем – с 15-го, точная дата до сих пор не известна. Многие туроператоры считали, что продажи туров будут идти весь срок действия программы с августа до конца года. Однако позже Ростуризм сообщил, что на реализацию туров будет отведено от 5 до 10 дней. Непонятно, в чем смысл так спешить. Если конечная цель – снизить расходы на отдых в России максимального количества граждан, то почему не дать туристам время определиться с планами и купить тур, например, в сентябре», — подчеркивает Тюрина.

По словам эксперта, эффективность акции в виде пяти- или даже семидневной распродажи у многих туроператоров вызывает сомнение. «И они хотели бы понимать, есть ли смысл им проделывать большую техническую работу для участия в программе, тем более что она требует не только времени, но и финансовых затрат», — подчеркнула она.

Кроме того, по информации РСТ, сомнения по поводу участия возникают из-за того, что туроператор, который присоединится к программе кэшбека, в 2020 году не сможет получить субсидии из бюджета по другим программам правительственной поддержки отрасли. В том числе, по программе субсидирования туроператоров, организующих чартерные рейсы в регионы или привозящих туда туристов, положение о которой сейчас рассматривается.