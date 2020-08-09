Новый спортивный комплекс открыли в Новороссийске

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Сегодня, в День физкультурника, в поселке в поселке Верхнебаканском под Новороссийском начал работать малобюджетный спорткомплекс.

Базу возвели по госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта». Это двадцатый по счету спортивный малобюджетник, открытый на Кубани в рамках господдержки.

На торжественное открытие приехал заместитель главы Кубани Сергей Пуликовский. Кроме того, мероприятие посетили председатель Олимпийского совета края Ирина Караваева, руководитель краевого минспорта Алексей Чернов и мэр Новороссийска Игорь Дяченко.

– Для таких небольших населенных пунктов, как Верхнебаканский, такой спорткомплекс очень важен. Есть поручение президента – увеличить количество граждан, занимающихся спортом, до 70%. Мы должны предоставить всем жителям края такую возможность, обеспечить необходимые условия, – рассказал Сергей Пуликовский.

Строительство объекта стартовало в сентябре 2019 года. Бюджет составил 48,8 млн рублей, из них 30 млн – средства из краевой казны. Комплекс оборудован спортивным инвентарем для мини-футбола, баскетбола, волейбола, также там можно заниматься всеми видами единоборств. Напомним, государственную программу «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением Правительства России в 2014 году. Среди основных целей — создание условий для системного занятия спортом.

Источник: https://kuban.mk.ru