Санкт-Петербург выдвинут на премию World Travel Awards 2020 в пяти номинациях

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Санкт-Петербург будет бороться за престижную в сфере международного туризма премию World Travel Awards в пяти номинациях, сообщили порталу «Интерфакс-Туризм» во вторник в пресс-службе Ростуризма.

«В этом году Северная столица номинирована в следующих номинациях: «Ведущее городское направление Европы» (Europe's Leading City Destination), «Ведущий город Европы для непродолжительных поездок» (Europe's Leading City Break Destination) «Ведущее круизное направление Европы» (Europe's Leading Cruise Destination), «Ведущее направление Европы с культурно-историческим наследием» (Europe's Leading Heritage Destination).

Кроме того, в номинации "Лучшая государственная городская туристическая организация в Европе" (Europe's Leading City Tourist Board) представлен комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга", — рассказали в пресс-службе.

Как напомнили в ведомстве, впервые Петербург получил премию как «Ведущее европейское направление» в 2015 году. А в 2017 году город впервые принимал в России торжественную церемонию вручения наград премии.

«В прошлом году город уже становился двукратным обладателем премии как лидирующее направление городского туризма в Европе, а также как ведущее культурное направление мира. Вновь покорить самую престижную премию мира Петербург сможет в том случае, если за него проголосует достаточное количество экспертов в области туризма, представителей туристских компаний, путешественников и даже горожан. Проголосовать можно до 17 августа на официальном сайте премии», — сообщили в пресс-службе.

Международная премия World Travel Awards, учрежденная в 1993 году, считается одной из главных наград в области туризма, ее также называют туристическим «Оскаром». Более чем в 80 номинациях премии заявлены самые привлекательные для путешественников города и достопримечательности. На премию также претендуют туроператоры, авиакомпании, курорты, отели.

По предварительным данным, награждение лауреатов европейского этапа пройдет 28 сентября в турецкой Анталье, а гранд-финал впервые может состояться в Москве в конце года.

Источник: https://tourism.interfax.ru/