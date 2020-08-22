Женская команда Южного регионального поисково-спасательного отряда посвятила восхождение на Псеашха Сахарный Дню Флага Российской Федерации

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22 августа отмечается День флага Российской Федерации. Команда из 6 сотрудниц Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, среди которых оперативные дежурные, медики и специалисты пресс-службы, совершила в честь этого восхождение на красивейший пик Кавказского заповедника – Сахарный Псеашха (3188,9).

Сахарный Псеашха является одной из основных вершин сложного горного узла массива Псеашха, а его очертания, возвышающиеся над Красной Поляной – ее символом наравне с Аибгой. Именно из-за изящества своего силуэта этот трехтысячник и был выбран в качестве цели для совершения восхождения и поднятия на нем российского триколора, Знамени Победы, юбилейного флага МЧС России и флага ЮРПСО МЧС России. Таким образом, сотрудницы ЮРПСО отдали дань уважения всем, кто первыми приходит на помощь и отметили 25-летия отряда.

- Выбирая для совершения своего восхождения Псеашха Сахарный, мы ставили перед собой не только патриотическую цель – отметить День флага Российской Федерации, 75-летие Великой Победы, 30-летие МЧС России и 25-летие ЮРПСО МЧС России. Начав свой путь с одного из самых популярных туристических маршрутов – Бзерпинского Карниза, мы хотели бы напомнить всем туристам элементарные правила безопасности. О том, что необходимо регистрировать тургруппы в территориальных органах МЧС России, нельзя на маршрут в одиночку. Даже если путь занимает один день и не выглядит сложным, рассказывайте своим родным нить вашего маршрута и всегда держите связь! Тщательно планируйте свои походы и пусть они вам дарят исключительно положительные впечатления! И помните, что любая вершина – это победа всей команды и именно тем ценно ее достижение – рассказала Надежда Китаева, оперативный дежурный Южного регионального ПСО МЧС России, инструктор проводник 2 разряда.

Поздравляем с Днем флага России и желаем, чтобы в вашей жизни, как и на триколоре, всегда была чистота в отношениях мир, благополучие и верность!

Источник: http://urpso.ru/