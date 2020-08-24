Ростислав Мурзагулов: Пусть оштрафуют, но из-за судейства мы теряем доверие болельщиков

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Глава попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов поделился с корреспондентом «РБ-Спорт» мнением о рассмотрении комитетом по этике РФС его высказываний.

Ранее стало известно, что комитет по этике в начале сентября рассмотрит публичные высказывания Мурзагулова. По данным «РБ-Спорт», речь идет о словах функционера о возможном снятии с чемпионата России из-за плохого судейства.

— Проблемы гораздо глубже, чем один матч, — сказал Мурзагулов. — Мы стремительно теряем доверие болельщиков. Поэтому, чем больше мы проведем встреч и поговорим о судействе, тем лучше. Для этого я с удовольствием приеду в Москву.

Мне было больно в глаза болельщиков, спонсоров и объяснять, почему тут желтая, а тут красная. Череда судейских ошибок влияет на футбол в целом. Пусть меня отругают, оштрафуют, ради бога. Я готов извиниться перед судьями. Но надо не прятать голову в песок. Здесь один человек разобрался, развесил все ярлыки дело закрыли. Ну

— Этим занимается не один человек…

— Все равно сейчас все ярлыки уже развешены. Когда было заявление «Спартака», было разбирательство. Это обсуждали. Здесь же все решения уже моментально приняты. Но мы в этом плане ничем не хуже, чем «Спартак».ш

Накануне, после матча четвертого тура против «Ростова» Мурзагулов заявил ТАСС, что клуб готов сняться с чемпионата России в случае повторения подобного судейства. Также он сообщил, что будет добиваться того, чтобы арбитр Михаил Вилков прошел проверку на полиграфе.

Источник: РБ – Спорт