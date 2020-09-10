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Данни еще не дал ответа «Зениту» о работе в клубе
Как стало известно «РБ-Спорт», руководство «Зенита» по-прежнему ждет ответа от бывшего капитана команды Мигеля Данни по поводу работы в клубе. Ранее португальцу предложили должность в спортивном департаменте, предполагалось, что он будет отвечать за молодежное направление.
Планировалось, что Данни даст ответ к началу сентября. Но в «Зените» не планируют отказываться от идеи приглашения экс-полузащитника, понимая, что ожидание, скорее всего, связано с болезнью дочери.
На запрос «РБ-Спорта» прокомментировать эту информацию Данни пока не ответил.
В августе спортивным директором академии «Зенита» стал Андрей Аршавин.
Источник: РБ-Спорт
Категория: Новости / Спорт и туризм