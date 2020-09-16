«Тамбов» договорился о подписании годичного контракта с Рабиу

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По информации «РБ-Спорт», «Тамбов» договорился с ганским полузащитником Мохаммедом Рабиу о подписании контракта.

Ранее спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил matchtv.ru, что клуб интересуется 30-летним Рабиу.

По нашим данным, сейчас руководство «Тамбова» и полузащитник договорились об условиях контракта. Договор будет длиться год с возможностью автоматического продления еще на сезон. Соглашение будет подписано, когда футболист прилетит в Россию. Сейчас клуб оформляет рабочую визу и разрешение на въезд для игрока. Сам Рабиу находится в Гане.

Полузащитник известен в России по выступлениям за «Кубань», «Анжи» и «Крылья Советов». Последним клубом серебряного призера Кубка Африки-2015 был «Париж».

Источник: РБ-Спорт