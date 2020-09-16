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Геркус получил 11 млн рублей за чемпионский сезон «Локомотива»

Арбитражный суд Москвы отказал в исковых требованиях московского футбольного клуба «Локомотив» о взыскании с бывшего генерального директора Ильи Геркуса 144,6 млн рублей, передает корреспондент «РБ-Бизнес» Ольга Баран.

«В удовлетворении исковых требований отказать», — сказал судья.

ФК «Локомотив» подал иск к Илье Геркусу 28 января.

По словам Ильи Геркуса, суть претензий клуба заключалась в том, что, по мнению действующего руководства «Локомотива», премии и зарплаты сотрудникам за время его пребывания на посту гендиректора выплачивались с нарушениями, что привело к значительным потерям для клуба. Поэтому «Локомотив» требует взыскать с него почти 145 млн рублей.

По информации «РБ-Бизнес», на момент пребывания Ильи Геркуса на посту президента и генерального директора «Локомотива» действовал порядок премирования, который не менялся кардинальным образом в течение многих лет. В трудовых договорах работников указывалось, что они имеют право на квартальные и годовые премии, а также на иные вознаграждения по решению руководства клуба. То есть, игроки команды и определенные работники «Локомотива» могли получать премии не только по итогам успешного сезона, но и за промежуточные результаты (победы в матчах).

Однако в этом сезоне премиальные за победы тренерам и футболистам больше выплачиваться не будут. Премии команде предусмотрены только за успешное выполнение задач. Сотрудники клуба получают премии при условии выполнения KPI.

Илья Геркус занимал должности президента, а затем генерального директора клуба с 2016 по 2018 год.

Источник: РБ-Спорт

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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