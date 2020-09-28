Станислав Черчесов: Ни слова не сказал ни Соболеву, ни Дзюбе. Это их вопрос

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал «РБ-Спорт» о составе на октябрьские матчи национальной команды.

В октябре сборная России проведет 3 игры — товарищескую со Швецией 8-го числа (игра перенесена в Россию и состоится, по данным «РБ-Спорт», на арене ЦСКА), а также 11 и 14 — с Турцией и Венгрией соответственно в рамках Лиги Наций.

О Жирове

— Он левоногий. По фактуре, как Сорокин, даже чуть помощнее. Наша работа — оценивать игроков, не только тех, кто рядом. Если мы этого не сделаем, значит, мы недорабатываем. В этой позиции у нас по сравнению с прошлым сбором 50% замены. Нойштедтер без клуба — первый сбор он был, месяц без клуба — это не два месяца. Сорокин после сбора провел один матч, с ПАОК. Беляев до конца не может набрать свою прежнюю форму. У нас сейчас есть время посмотреть игрока, за которым год наблюдаем. Жиров выступает во второй бундеслиге, имеет определенный статус — капитанил уже. Есть личностные качества, просто так за границей не дают этот статус. Если мы его смотрим и не проверим, значит, работу не сделали до конца. Если бы у нас все было в порядке в этой позиции, возможно, вызова бы и не было. А если есть вопросы, значит, надо отвечать не философски, а конкретно понять. Мы его видели в России, но сейчас он в другой стране и футболе. Если нас все устроит, будем, возможно, и дальше сотрудничать. Дефицит у нас был, поэтому и не играющего Нойштедтера вызывали.

О том, что Кузяев треть сезона не может определиться с командой

— Есть физиология. Он из тех футболистов, которые день-два тренируются, и уже может играть — он это доказал, выйдя с Сербией и в игре с Венгрией организовав практически три гола. Это уже практика, после игр вопросов не задавали. Другого — не Кузяева — возможно, и не вызвали. Мы знаем игроков. Кто-то после травмы через день готов, кто-то — через месяц. Мы не можем его торопить с выбором клуба. Он приедет на сбор, скоро заканчивается трансферный период — он мое мнение услышал и на прошлом сборе, что надо определяться, но нюансов не знаю. Приедет — спокойно пообщается. Если мое мнение он хочет, скажу ему.

Со стороны вижу так. Если игрок хочет выступать в другой лиге другой страны, это надо приветствовать, он хочет выйти из зоны комфорта. Но и надо российским клубам надо дать маленькую паузу, — ситуация должна сложиться. Наверное, «Локомотив» не хотел Кузяева, не получи Баринов травму. Я бы так сказал — дайте игроку принять то решение, которое он хочет, а если у него не получится — он становится доступным российским клубам. Он парень правильный, спортсмен, защитил диссертацию, не каждому такое удается. Надо дать ему время, пока не выйдет на российский рынок. И он сам понимает, что если его желание перейти в европейский клуб не совершится, он станет доступным российским клубам.

— Не считаете, что Кузяев запутался сам и запутал те клубы, которые им интересуются?

— Он не запутался, и не надо его путать. Он хочет до конца трансферного периода сконцентрироваться на той цели, которую поставил.

О травмированных

— Сегодня утром созванивались — Алексей Миранчук подтвердил, что только-только начинает обороты добавлять, и, наверное, неправильно, и он с этим согласился, сейчас вызывать игрока, который нам поможет — на это сейчас нет и 50%, и выдергивать его из нового клуба не стоит. Решили, что лучше ему там оставаться, чтобы его на месте готовили, контролировали, чтобы он потом опять не приехал новым игроком. Ему надо акклиматизироваться, быть там постоянно, чтобы стать своим. Головин отзвонился, он сделал УЗИ — понятно, что есть остаточные явления, не до конца зажило сухожилие. И шансов, что он нам поможет, мало. И чтобы, не дай бог, не было рецидива, решили не трогать. Черышев сделал маленькую паузу, пару дней, все нормально, он уже тренируется, потому и вызван.

О том, что случилось в паузе между матчами сборной

— Нам бы хотелось, чтобы и «Динамо», и «Ростов» прошли дальше в еврокубках. Есть привычная среда чемпионата, и есть матчи европейские, что клубов, что сборной, где меняется внутреннее содержание и до конца не можем себя проявить. Потому футболистов, которые показывают хороший футбол в чемпионате России, мы подводим аккуратно к другому уровню.

Игроки без клубов — Нойштедтер не вызван, а Кузяев вызван — почему

— Разные позиции — это первое. Второе — Нойштедтер прошлый раз сыграл всего пару минут, Кузяев почти полный матч. Есть разные физиологии. Одному нужно пройти определенную подготовку, другой может с места в карьер. И если бы кто-то не знал, что Кузяев не играл месяц, он бы и не додумался до этого.

О позиции Зобнина в «Спартаке» — где он играет правого защитника чаще, чем в середине

— Не согласен с вопросом. Наоборот, в последнее время он там чаще играет — две полные игры провел в сборной. И в клубе он то 20 минут играет на своей позиции, то в последнем матче — с «Тамбовом» — весь тайм. Наоборот, у него в центре полузащиты чуть больше времени.

Два матча он провел в сборной, и не думаю, что он потерял нить игры в центре. Не сказал бы, что есть проблемы. И изначально не видел. Мне задали вопрос — я ответил, что рассматриваем его в середине. Это не укор кому-то, вопрос задали — я и ответил. На клубы не влияем и не хотим, у каждого клуба свои задачи.

О вызове Соболева

— Он органично влился в сборную, задача — помочь как футболисту почувствовать себя. Тогда реально его оценим и поймем. На прошлом сборе было 4 нападающих, сейчас — три. С Комличенко на прошлом сборе разговаривал, есть нюансы, которые он должен поправлять. Иногда футболисту надо чуть-чуть времени, чтобы понять.

О возможном возвращении Акинфеева

— Игорь сам честно ответил, и я говорю, что есть. Он сам для себя знает, должен понять, как развивается ситуация. Первым ответ буду знать я. Если что-то изменится, мы сообщим.

Оценка вратарей сборной

— Гилерме четыре матча на ноль играет. Джанаев был признан лучшим в последнем матче. Шунин после неудачи в Тбилиси с «Ахматом» сыграл отлично и выиграл матч. Пока мы движений здесь не будем делать.

О том, вернулся ли Смолов на свой уровень — тот, на который вышел в Испании

— Мы рады, что он забил и в прошлом, и в позапрошлом туре. После прошлого сбора кое о чем поговорили, есть подвижки. Другое дело, что вчера он играл не на позиции чистого форварда, но это тоже плюс. Одним словом, — Антон Миранчук два раза нашел его правую ногу.

Правда ли, что сборная играет на «Динамо», потому что Черчесов считает этот стадион фартовым и настаивает, что играть нужно там

— Не может главный тренер настаивать. Ни разу не было, чтобы у меня были хотелки. Исходим из текущей ситуации. Если бы разрешили играть со зрителями, возможно, играли бы в Лужниках. А когда заявляли три игры в УЕФА, то заявили «Динамо» — поле великолепное, стадион отличный, другое дело, что стадион первый раз принимал такой матч. Есть оргмоменты, которые надо дорабатывать, хотя команда это не почувствовала. А по поводу фартового, то разве Лужники или стадион ЦСКА не фартовый?

Об уровне интенсивности игры в РПЛ и о сокращении РПЛ до 12 клубов, чтобы повысить интенсивность

— В вопросе сокращения есть доля правды — когда уровень команд выше, и интенсивность возрастает. Но вопрос об интенсивности мы поднимали чисто информативно. На уровне сборной у нас свой уровень, и мы на цифрах показываем, что бывает, когда футболисты играют на этом уровне. Мы не запираемся, даем информацию — никого учить не собираемся, это просто информация, какие скорости в сборной, в Лиге чемпионов.

12 клубов? Я равноудален и отвечу дипломатично. Есть лига, есть 16 клубов, из этого мы и исходим.

О том, говорил ли он с Соболевым и Дзюбой об их конфликте

— Нет. Нет. Полслова не сказал ни одному, ни второму. Это их вопрос.

Что должен сделать Кокорин, чтобы быть вызванным в ноябре

— Для начала — играть так, как надо. Для начала. Сначала футбол, все остальное потом. А нужен он сборной или нет, играя так, как надо, мы для себя решим. Мы же команду собираем — каждый игрок должен выполнять роль, он должен с ней справляться, команда должна выглядеть командой.

Источник: РБ-Спорт