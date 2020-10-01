Футбольный эксперт: будущее "Краснодара" в ЛЧ внушает оптимизм

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Перспективы "Краснодара" в Лиге чемпионов будут зависеть от того, какие соперники ему достанутся в групповом этапе, прокомментировал радио Sputnik футбольный эксперт Андрей Малосолов.

"Краснодар" впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

Накануне российский клуб обыграл в ответном матче плей-офф квалификации греческий клуб ПАОК со счетом 2:1.

"Обыграна одна из самых сильных команд Греции "ПАОК", которая перед этим выбила из розыгрыша крепкий "Бешикташ" и португальскую "Бенфику", которая перед этим усилилась на десятки миллионов евро. Поэтому будущее "Краснодара" внушает определенный оптимизм, он показал не только качественную, но и тактически выверенную игру. Надеюсь, что для "Краснодара" это будет хороший трамплин и задел для выступления в группе, это будет дебют команды", – считает Андрей Малосолов.

Причины успеха "Краснодара", равно как и причины громкого неуспеха "Динамо" и "Ростова" в настрое на матч и в тактиках, которые избрали тренеры команд, отметил футбольный эксперт.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/