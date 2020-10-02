Участница полуфинала «Арктика» конкурса «Мастера гостеприимства» из Краснодара запустила проект «одного окна» для компаний сферы туризма

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39 конкурсантов из 11 регионов России собрались на полуфинале «Арктика» конкурса «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства, стартовавшем в Салехарде, административном центре ЯНАО, 1 октября 2020 года.

Краснодарский край в полуфинале представляет Юлия Григорьян, которая подала на конкурс образовательный проект для крупного, среднего и малого бизнеса в сфере туризма. Идея проекта – в создании единой платформы для решения вопросов теории и практики ведения туристического бизнеса.

«Собственники, инвесторы, топ-менеджмент, управленческий персонал могут получить всю правовую и маркетинговую информацию. Сейчас информация, которая помогала бы вести бизнес, очень разрознена», - поясняет участница конкурса.

Юлия начала свой проект 1,5 года назад. Среди пользователей – отели, как маленькие гостиницы, так и крупный номерной фонд, объекты сферы питания и другие компании, задействованные в туристическом бизнесе. «В основном наши клиенты – это собственники бизнеса, которые хотят нажать одну кнопку и получить всю информацию, какие и в каких случаях им понадобятся документы, например, как правильно оформить необходимые бумаги для проверяющих органов, что нужно для ведения управленческой отчетности и так далее. И все это в одном месте», - поясняет автор проекта.

Юлия Григорьян настроена на победу. Но она также готова поделиться опытом создания такой платформы со всеми участниками полуфинала: «Я считаю, что миссия эксперта – не ловить рыбу, а научить, как сделать удочку. Наш проект заслуживает масштабирования на всю Россию. Он удобен и будет востребован. Даже если сейчас мы не получим номинацию, участники конкурса и жюри увидят его».

«Изначально география очных мероприятий «Мастеров гостеприимства» задумывалась таким образом, чтобы охватить самый широкий спектр проектов и направлений туризма, от пляжного до делового, от этнического и культурно-познавательного до экстремального, – рассказывает о конкурсе руководитель направления по работе с партнерами АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков. - За время реализации проекта команда «Мастеров гостеприимства» с решениями самых разнообразных кейсов и экспертными выступлениями наставников побывала от южных широт Черноморского побережья до арктической зоны полярного круга. География участников и широта тематик конкурсных проектов очередной раз доказывает, что в России нет «не туристических» регионов. В каждом из субъектов есть что показать и чем удивить гостей. Такой разнообразный набор территорий – центров проведения полуфиналов – позволяет собрать интересную палитру проектных инициатив и поделиться опытом развития туризма в абсолютно разных условиях. Мы благодарны руководству регионов, которые вместе с командой конкурса «Мастера гостеприимства» взялись за реализацию этого амбициозного проекта. Уверен, что в ближайшие дни гости Ямала точно узнают, что такое настоящее «северное гостеприимство», а участники полуфинала «Арктика» представят интересные авторские проекты».

По словам руководителя конкурса «Мастера гостеприимства» Евгения Малыгина, на конкурс поступило 21 095 заявок. В полуфинал вышли участники, показавшие наилучшие результаты на этапе дистанционного тестирования и представившие свои проекты, связанные с индустрией туризма. В полуфинале «Арктика» участвуют конкурсанты из 11 регионов, самый многочисленный – ЯНАО, это 23 человека. Из Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа приехало по 3 участника, Тверскую область и Ненецкий автономный округ представляет по 2 конкурсанта, из Краснодарского края, Республики Карелия, Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Омской областей на конкурс приехало по 1 участнику. Традиционно среди участников больше представительниц прекрасного пола: 62 процента женщин и 38 процентов мужчин. По итогам всех 9 полуфиналов 200 полуфиналистов будут приглашены на финальные испытания и только 50 получат звание «Мастер гостеприимства». Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Источник: https://welcomecup.ru/