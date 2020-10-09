Кульчий будет руководить «Динамо-2» на матче с «Коломной»

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Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Александр Кульчий будет руководить «Динамо-2» на матче ПФЛ против «Коломны» 9 октября. Об этом «РБ-Спорт» сообщили в пресс-службе клуба.

В конце сентября «Динамо» покинул главный тренер команды Кирилл Новиков. Исполняющим обязанности был назначен Кульчий, руководивший на тот момент вторым составом. По данным matchtv.ru, основная команда соберется 10 октября, а к следующему матчу с ЦСКА 18 октября у «Динамо» появится новый главный тренер.

«Кульчий остается главным тренером «Динамо-2». Завтра он будет руководить командой на игре с «Коломной», — сказали в пресс-службе.

Ранее Кульчий был старшим тренером молодежной команды «Динамо», выиграв молодежный чемпионат России. Также он работал помощником главного тренера в сборной Белоруссии и в белорусском «Гомеле».

Источник: РБ-Спорт