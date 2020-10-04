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«Динамо» ведет переговоры с Бердыевым

Как стало известно «РБ-Спорт», уже несколько дней ведутся переговоры между московским «Динамо» и Курбаном Бердыевым.

На данный момент улаживаются последние детали трансфера, и уже 5 октября может быть официально объявлено о назначении Курбана Бекиевича в московский клуб.

Напомним, что на этой неделе в отставку с поста главного тренера «Динамо» был отправлен Кирилл Новиков, под руководством которого команда проиграла тбилисскому «Локомотиву» в квалификации Лиги Европы.

Источник: РБ-Спорт

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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