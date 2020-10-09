«Уфа» объявит имя нового главного тренера в ближайшие два дня

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Гендиректор «Уфы» Ринат Шайбеков рассказал редактору «РБ-Спорт», что клуб в ближайшие два дня определится с новым главным тренером команды.

7 октября «Уфу» покинул главный тренер Вадим Евсеев, контракт с которым был разорван по обоюдному согласию сторон. Ранее сообщалось, что на замену ему рассматриваются кандидатуры Олега Кононова, Рашида Рахимова и Сергея Юрана.

— Я не буду это комментировать, — сказал Шайбеков. — Как только подпишем контракт с тренером, мы объявим.

— Когда это произойдет?

— Думаю, в течение двух дней.

После 10 туров чемпионата России «Уфа» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 6 очков. В прошлом сезоне команда под руководством Евсеева заняла девятую строчку, на три очка отстав от зоны Лиги Европы.

Источник: РБ-Спорт