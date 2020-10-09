«Уфа» объявит имя нового главного тренера в ближайшие два дня
Гендиректор «Уфы» Ринат Шайбеков рассказал редактору «РБ-Спорт», что клуб в ближайшие два дня определится с новым главным тренером команды.
7 октября «Уфу» покинул главный тренер Вадим Евсеев, контракт с которым был разорван по обоюдному согласию сторон. Ранее сообщалось, что на замену ему рассматриваются кандидатуры Олега Кононова, Рашида Рахимова и Сергея Юрана.
— Я не буду это комментировать, — сказал Шайбеков. — Как только подпишем контракт с тренером, мы объявим.
— Когда это произойдет?
— Думаю, в течение двух дней.
После 10 туров чемпионата России «Уфа» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 6 очков. В прошлом сезоне команда под руководством Евсеева заняла девятую строчку, на три очка отстав от зоны Лиги Европы.
Источник: РБ-Спорт
Категория: Новости / Спорт и туризм