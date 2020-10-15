 Алексей Ягудин - новый амбассадор благотворительной акции «Голевая передача»

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С началом сезона КХЛ-2020/21 БК «Фонбет» вместе с многолетним партнером КХЛ возобновила благотворительную акцию «Голевая передача», которая направлена на поддержку детского спорта. Главным партнером проекта является Детская следж-хоккейная лига.

Новым амбассадором акции стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин.

Председатель совета директоров БК «Фонбет» Максим Кирюхин рассказал о ценностях проекта и планах.

Акцию «Голевая передача» мы проводим второй год. За первый год было собрано и передано на благотворительность более 2 500 000 рублей. В новом сезоне «цена» каждой заброшенной шайбы выросла с 500 до 1000 рублей. Именно столько БК «Фонбет» передаст на благотворительность за каждый гол в регулярном чемпионате КХЛ, — уточнил Максим Кирюхин для информационного портала “Рейтинга Букмекеров”.

За первый месяц нового сезона команды КХЛ забросили 599 шайб. По условиям акции «Фонбет» перечислит 599 000 рублей, которые будут направлены на создание детской следж-хоккейной команды «Витязь-следж» в Чехове.

Такое решение было принято координационным советом, в который входят представители «Фонбет», Детской следж-хоккейной лиги, КХЛ и амбассадор акции, — пояснил Максим Кирюхин.

14 октября перед матчем «Витязь» — «Автомобилист» состоялась первая в сезоне-2020/21 церемония вручения символического чека.

Я с гордостью стал послом проекта «Голевая передача». Считаю его важным для развития детского спорта, для тех ребят, кто мечтает о больших победах. Верю, что парни в КХЛ, зная об акции «Голевая передача», будут забивать как можно больше, чтобы вместе с «Фонбет» мы смогли помочь большему числу детей приобщиться к спорту, — заявил Алексей Ягудин.

Максим Кирюхин, председатель совета директоров БК «Фонбет»:

«Для нас очень важны благотворительные проекты. Поддержка детского спорта не пустой звук для БК «Фонбет». Мы очень рады тому, что совместная акция с нашим давним партнером, Континентальной хоккейной лигой, продолжается. Мы рады, что благодаря акции «Голевая передача» больше ребят получат возможность тренироваться. Уже есть и первые результаты нового сезона: по итогам сентября «Фонбет» передаст 599 000 тысяч, которые будут направлены на создание детской следж-хоккейной команды в Чехове».

Никита Иванов, глава отдела социальной ответственности БК «Фонбет»:

«Проект «Голевая передача», который мы реализуем совместно с нашими партнерами КХЛ и Детской следж-хоккейной лигой, для нас особенный. Мы рады способствовать развитию детского следж-хоккея в России. В прошлом сезоне мы собрали более двух с половиной миллионов рублей, благодаря чему детские следж-хоккейные команды появились в Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге и Омске. В этом году мы вдвое увеличили номинал каждой заброшенной шайбы, что делает проект «Голевая передача» еще более масштабным».