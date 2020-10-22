Краевой министр физической культуры и спорта с рабочим визитом посетил Геленджик

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В первую очередь Алексей Чернов посетил местный стадион, который в рамках федеральной программы «Наследие Чемпионата Мира по футболу FIFA 2018» сейчас оснащается дополнительным спортивным оборудованием.

Для того чтобы объект был более функционален и мог стать базой не только для тренировок футболистов, но и других спортсменов, за федеральные средства было приобретено новое оборудование для занятий воркаутом и легкой атлетикой. До конца текущего года его установят на территории стадиона. Пользоваться современной базой объекта смогут не только учащиеся спортшкол курорта, но и горожане, увлечённые здоровым образом жизни. Учитывая, что стадион находится в густонаселённом спальном микрорайоне, можно не сомневаться, что интерес к новым объектам со стороны населения будет высоким.

Что касается самого тела стадиона, то планируется замена покрытия беговых дорожек на более современное из специальной каучуковой крошки. Модернизируют и поле. Чтобы газон прослужил дольше и был менее травмоопасным, его прошьют искусственными волокнами по специальной технологии. Алексей Чернов подчеркнул, что все работы на объекте должны быть проведены качественно и точно в срок.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик