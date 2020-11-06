«Тамбов» может объединиться с «Кубанью» в Краснодаре

/Спорт и туризм/

«Говорят, после попыток объединения с «Нижним Новгородом» и Саранском, «Тамбов» теперь пытается договориться о спасении клуба путем переезда в Краснодар и объединения с «Кубанью», — поделился журналист Казаков.

«Я поговорил с несколькими футбольными чиновниками и, как и они, тоже не вполне понимаю, как подобное может произойти. Но переезд команд в другой город – это бывало. Если не будет реконструирован стадион – а время дали до Нового года, чтобы снять условное соответствие критериям РПЛ – то «Тамбов» по итогам сезона автоматически займет 16-е место. То есть «Кубань» получит прописку в ФНЛ, куда по итогам этого сезона она не факт, что попадет. И все?» – написал Казаков в своем телеграм-канале.

«Тамбов» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ после 13 туров, набрав одинаковое количество очков (12) с «Арсеналом», идущим 12-м. «Кубань» в 13 турах Олимп-ПФЛ (Зона «Юг) набрала 28 очков и занимает вторую позицию, отставая на одно очко от лидера – клуба «Кубань Холдинг».

Источник: Телеграм-канал