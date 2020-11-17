Подведены итоги Всероссийского смотра-конкурса в сфере физкультуры и массового спорта: Среди победителей представителей юга нет...

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Минпросвещения России совместно с Минспорта России определили победителей Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов в 2019/2020 учебном году.

В конкурсе приняли участие 189 школьных спортивных клубов из 43 субъектов Российской Федерации, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

Конкурс проводился в три этапа: муниципальный, региональный и всероссийский. Заявки принимались по пяти номинациям.

В номинации «Лучший школьный спортивный клуб по информационно-просветительскому освещению олимпийского движения» лучшим признан ШСК «Старт» Каменской школы села Каменки Богородского района Нижегородской области. Во многом это стало заслугой Дениса Бурдова и Юрия Кубракова – учителей физкультуры, которые вывели спорт в сельской школе на новый уровень.

В номинации «Лучший школьный спортивный клуб, реализующий социально значимые мероприятия: Всероссийские спортивные соревнования школьников – «Президентские состязания», «Президентские спортивные игры», Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО)» – среди 58 участников победил ШСК «Олимп» Цивильской средней общеобразовательной школы № 1 имени М.В. Силантьева Чувашской Республики.

Лучшим школьным спортивным клубом, развивающим национальные и неолимпийские виды спорта, признан ШСК «Надежда» Кандалакшской коррекционной школы-интерната города Кандалакши Мурманской области. В номинации участвовало 28 школьных спортивных клубов.

В номинации «Лучший школьный спортивный клуб по организации работы с различными социальными категориями детей (детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, детьми из многодетных и малообеспеченных семей, детьми-инвалидами, детьми с единственным родителем, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей)» приняли участие 27 школьных спортивных клубов. Победителем стал ШСК «Успех» Мурманской коррекционной школы № 1 города Мурманска Мурманской области.

В номинации «Лучший руководитель школьного спортивного клуба» победителем стал Чумаченко Владислав Александрович – руководитель ШСК «Олимпийский резерв» школы № 32 города Стерлитамак Республики Башкортостан.

Победители и призёры конкурса получат дипломы и сертификаты, а также кубки и медали.

Источник: http://www.edu.ru/news/glavnye-novosti/podvedeny-itogi-vserossiyskogo-smotra-konkursa-v-s/