Боксер из Краснодара выступит на новогоднем турнире в Сочи в команде чемпиона мира

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В субботу, 2 января, в Сочи стартует новогодний турнир по боксу. Четыре команды боксеров в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» выяснят, кто из них лучше готов к 2021 году. Среди лучших боксеров страны оказался и житель Краснодара Владимир Маркитан , он выступит в весе до 69 кг в команде действующего чемпиона мира по версии WBA Дмитрия Бивола.

Всего на турнир заявлены 40 спортсменов из 15 регионов России, причём у каждой команды есть свои запасные. География участников – от Калининграда до Нижневартовска. Среди заявленных боксёров - призёры и победители Всероссийских турниров, а также Чемпионатов России по боксу разных лет.

Наставниками команд стали знаменитые российские боксёры Мурат Гассиев, Дмитрий Бивол, Султан Ибрагимов и Эдуард Трояновский. В первый вечер, 2 января, зрителей ждут поединки между командами Ибрагимова и Гассиева.

Отметим, что каждая команда проводит по одному матчу в день - пять боев по четыре раунда. Победа дает 2 очка, поражение – 1 очко. По итогам кругового турнира определяются две лучших команды, которые участвуют в финале 8 января. Призовой фонд турнира составит 10 миллионов рублей.

Вести прямые трансляции из арены в Красной Поляне будут известная телеведущая Мария Орзул и экс-чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд.

Турнир пройдёт на территории концертно-развлекательной площадки «WOW ARENA» со 2 по 8 января. Начало боёв - в 19:30 по московскому времени на телеканале «Матч ТВ».

Зара Логинова, пресс-секретарь Федерации бокса России